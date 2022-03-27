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Окупанти все частіше використовують старі і некондиційні боєприпаси, – Генштаб

Наталя Дуляба

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Російські окупаційні війська дедалі частіше використовують старі та некондиційні боєприпаси в Україні. Про це йдеться на сторінці Генштабу ЗСУ у Facebook.

За даними українських військових, 165-та артилерійська бригада з Білогірська (Амурська область) отримала дозвіл на використання старих і некондиційних боєприпасів.

«Це підвищує ризик їхньої детонації навіть при завантаженні та транспортуванні. Факти такої самодетонації боєприпасів на російських військових складах та арсеналах є добре відомими та відбуваються регулярно», – вказано у повідомленні.

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