На Львівщині оголошено повітряну тривогу. Оновлено

27 березня о 21:43 год. у Львові знову почали лунати сирени повітряної тривоги. Львів’ян закликають терміново спуститися в укриття. Аналогічні попередження людей з’явилися також у районах Львівщини.

О 23:03 год. оголосили відбій повітряної тривоги.

Сигнал «Повітряна тривога» означає, що потрібно виконати такі дії:

Якщо ви вдома, вимкніть світло та газ, візьміть документи, необхідні ліки, трохи харчів та води і перейдіть у найближче укриття.

Повідомте про тривогу сусідів та осіб з інвалідністю. Допоможіть їм перейти в укриття.

Залишайтеся в укритті до повідомлення про відбій повітряної тривоги! Не виходьте, доки не буде дано команди відбій повітряної тривоги!

Якщо ж ви вимушені залишитися у квартирі то варто ховатися у приміщеннях із глухими стінами.

Нагадаємо, у суботу, 26 березня, ворог влучив у нафтобазу та завод у Львові. По об’єктах було завдано по два удари.

До цього у російські ракети атакували західні околиці Львова, а також центр Миротворчості.

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