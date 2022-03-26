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За добу в Україні евакуювали понад 5 тисяч людей

Анастасія Диняк

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У суботу, 26 березня, спрацювали всі погоджені гуманітарні коридори. Вдалося евакуювати 5 208 людей. Про це повідомила Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

Загалом за добу спрацювало десять гуманітарних коридорів з трьох областей України.

Донецька область:

З Маріуполя 331 людина власним транспортом дісталася до Запоріжжя. Ще 4 тисячі забрали з Бердянська.

Київська область:

З сіл Плесецьке, Северинівка, Червона Слобода, Ситняки та Рожев було евакуйовано 289 осіб. Ще 62 людини – з Бородянки.

Луганська область:

Всього було евакуйовано 526 людей з міст Рубіжне, Лисичанськ, Попасна, Сєвєродонецьк, Гірське та села Нижнє.

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