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Вночі Україна переходить на літній час

Анастасія Диняк

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Уночі, 27 березня, о 3:00 в Україні переведуть годинники на літній час. Про це повідомляє Львівський портал.

Так, у ніч з 26 на 27 березня о 3 годині ночі необхідно перевести стрілки годинника на годину вперед.

Зміна часу в Україні відбувається відповідно до рекомендацій Європейської економічної комісії ООН для гармонізації відліку часу. Україна разом із усім Європейським союзом і більшістю країн Європи двічі на рік: в останню неділю березня країна переходить на літній час, а кожної останньої неділі жовтня – на зимовий.

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