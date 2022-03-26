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Російські військові окупували Славутич на Київщині

Анастасія Диняк

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Місто Славутич, що на Київщині, окуповане російськими збройними формуваннями. Є загиблі серед місцевих мешканців. Про це увечері 26 березня повідомив у відеозверненні мер міста Юрій Фомічев.

Від суботи, 26 березня, Славутич в окупації. Три дні тому російські військові почали вимагати здати місто без бою, але українські захисники продовжували відстоювати місто. Сили між українськими та російськими військовими виявились нерівними.

«Коли ворог підійшов до міста, коли почалися обстріли житлових кварталів, було ухвалене рішення – не прикриватися мирними жителями, не входити в місто, як і домовлялися із самого початку», – розповів мер Славутича.

Також Фомічев додав, що наразі ведуться перемовини щодо гуманітарних коридорів для міста і подякував усім, хто нині допомагає місцевим мешканцям.

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