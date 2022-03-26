Російські окупанти влучили по нафтобазі на Рівненщині

Російські ракети влучили по нафтобазі у місті Дубно на Рівненщині. Про це повідомив голова Рівненської військової адміністрації Віталій Коваль.

У суботу, 26 березня, у Рівненській області двічі оголошували повітряну тривогу. Під час першої ЗСУ знищили ворожий дрон. Під час другої ракети окупанта влучили по нафтобазі в місті Дубно.

Наразі про постраждалих не повідомляється. встановлюються й наслідки удару.

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