Байден: «Не потрібно говорити українською, щоб відчувати їхній біль»

У Варшаві президент США Джо Байден відвідав стадіон, де знаходяться біженці з України, які змушені були тікати від російської агресії. Про це пише Суспільне.

У суботу, 26 березня, у Варшаві Байден прибув на стадіон, де знайшли тимчасовий прихисток українські біженці. Президент США наголосив на готовності Америки також допомагати українцям.

«Ми надамо гуманітарної допомоги на 300 млн доларів, приймемо 100 тис. біженців, 8 тисяч вже приїхало. У Брюсселі ми зібрали 1 млрд доларів допомоги. Всесвітня програма продовольства надає гуманітарну допомогу в Україну», – сказав він.

Також Байден заявив, що війна з Україною є стратегічним провалом для Путіна. Він сприяв відродженню демократії у всьому світі. Окрім того, від початку війни близько 200 тисяч росіян покинули країну.

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