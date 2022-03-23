ЗСУ знищили вже понад сотню ворожих літаків: дані про втрати окупантів

Воюючи проти України, загинули вже 15 600 військовослужбовців РФ. Також окупанти втратили понад пів тисячі танків, понад сотню літаків та більше 120 гелікоптерів. Про це йдеться на сторінці Генштабу ЗСУ у Facebook.
На 28-й день війни, яку веде Росія проти України, орієнтовні втрати окупантів становлять:
- особового складу – 15 600 осіб,
- танків ‒ 517 одиниць,
- бойових броньованих машин ‒ 1 578 одиниць,
- артилерійських систем – 267 одиниць,
- РСЗВ – 80 одиниць,
- засоби ППО – 47 одиниць,
- літаків – 101 одиниця,
- гелікоптерів – 124 одиниці,
- автомобільної техніки – 1 008 одиниць,
- кораблі /катери – 4 одиниці,
- цистерн з ПММ – 70 одиниць,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 42 одиниці,
- спеціальна техніка – 15 одиниць.
У Генштабі додають, що всі дані щодо втрат російських окупантів уточнюються, адже підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
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Анастасія Диняк