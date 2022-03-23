В Україні виплатили 80% пенсій за березень

Станом на 22 березня «Укрпошта» доставила майже 80% пенсій, що становить 8,4 млрд грн. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі «Укрпошти».

Як йдеться в повідомленні, в більшості областей показник виплат пенсій коливається в межах 93-99%. Поки не вдалося повністю провести виплату пенсій в зонах, де проходять активні бойові дії. Так, в Чернігівській області виплачено 16 %, в Запорізькій – 48%, в Харківській – 50%, в Херсонській 57%, в Сумській – 60% пенсій.

В «Укрпошті» запевняюь, що одразу доставлять виплати щойно будуть сформовані зелені коридори до міст, які тимчасово окуповані російськими нападниками, або перебувають під обстрілами. Також нижчий, ніж зазвичай на цей час, відсоток виплат пенсій частково пояснюється тим, що багато українців через воєнні дії змінили місця проживання і не всі ще оформили переадресацію.

Виплати дотавляють також тимчасово переміщеним особам в межах України. Якщо ви виїхали з місця фактичного проживання, ви можете отримати свої виплати, переадресувавши їх. Для цього потрібно:

Звернутися:

до Укрпошти, або зателефонувавши до її Контакт-центру за номером телефону 0 800 300 545 та обрати кнопку 2 – розділ «Пенсії, соціальні виплати та субсидії» (усі дзвінки безкоштовні), або заповнивши онлайн-форму;

або до Пенсійного фонду України за номерами телефонів, які розміщені за посиланням чи передати інформацію через електронний кабінет.

Повідомте про необхідність отримання пенсії, грошової допомоги за іншою адресою та передайте наступну інформацію:

прізвище, ім’я та по батькові одержувача пенсії та/або грошової допомоги;

адресу отримання пенсії/грошової допомоги до березня 2022 року

паспортні дані (серія та номер паспорту);

номер телефону одержувача пенсії/грошової допомоги;

спосіб отримання виплати (на відділення або за домашньою адресою)

нову адресу доставки: індекс відділення Укрпошти або адресу тимчасового проживання.

Якщо ви отримуєте пенсію або грошову допомогу поштовим переказом, повідомте оператору додатково код переказу, який отримали в смс-повідомленні. Кошти будуть виплачені за заявленою адресою проживання протягом декількох днів. Також пенсію можна отримати на будь-якому автоматизованому відділенні Укрпошти, до якого буде доступ, про це також потрібно повідомити оператора.

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