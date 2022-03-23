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У Львові знизили ціни на абонементи для паркування

Ольга Денисяка

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На період воєнного стану ЛКП «Львівавтодор» суттєво знизило ціни на абонементи для паркування. На деякі вартість зменшилася на 50%. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

Так, місячні, квартальні, піврічні абонементи, відповідно до розмежування зон паркування, впали в ціні на 25-50%. Наприклад, місячний абонемент у закритій зоні паркування (вул. Валова, «Вернісаж») тепер обійдеться у 4 200 грн замість 7 900 грн, квартальний – у 9 100 грн замість 20 800 грн, піврічний – у 17 000 грн замість 35 600 грн.

Абонемент на один місяць у першій зоні паркування відтепер вартуватиме 2 500 грн замість 3 700 грн, квартальний – 6 000 грн замість 9 700 грн, піврічний – 11 350 грн замість 16 600 грн.

Нові тарифи за паркування на майданчиках ЛКП «Львівавтодор»:

Відкрита 4 зона паркування:

  • 1 місяць – 650 грн,
  • 3 місяці – 1 500грн,
  • 6 місяців – 2 800грн.

Відкрита 3 зона паркування:

  • 1 місяць – 1 300 грн,
  • 3 місяці – 3 000 грн,
  • 6 місяців – 5 700 грн.

Відкрита 2 зона паркування:

  • 1 місяць – 1 900 грн,
  • 3 місяці – 4 500 грн,
  • 6 місяців – 8 500 грн.

Відкрита 1 зона паркування:

  • 1 місяць – 2 500 грн,
  • 3 місяці – 6 000 грн,
  • 6 місяців – 11 350грн.

Закрита зона паркування:

  • 1 місяць – 4 200 грн,
  • 3 місяці – 9 100 грн,
  • 6 місяців – 17 000 грн.

Придбати абонемент для паркування на майданчиках ЛКП «Львівавтодор» можна такими способами:

  • через безкоштовний мобільний паркувальний додаток «UNIP»;
  • через «гарячу лінію» відділу паркування ЛКП «Львівавтодор», зателефонувавши за номером 0932889334 для укладення відповідного договору.

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