Українська митниця не побачила 30 мільйонів доларів у жінки соратника Авакова

Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження після отримання інформації, що Анастасія Котвіцька могла без декларування, в обхід митних правил, вивезти в Угорщину повні валізи доларів та євро. Наразі слідчі розбираються із цією інформацією, повідомдяють джерела Української правди у правоохоронних органах.

Анастасія Котвіцька (дівоче прізвище Кучер) – дружина колишнього нардепа від «Народного фронту» Ігоря Олександровича Котвіцького, якого називають бізнес-партнером ексміністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Так, 14 березня на славнозвісний пункт «Вилок» Закарпатської митниці прибула автівка Opel Vivaro. За кермом, а також в якості одного з пасажирів були громадяни Угорщини. Іншими пасажирками виявилися Анастасія Котвіцька та її мати Галина Кучер. При перетині українського кордону вказані особи ніяких коштів не задекларували, а українські митники огляду речей не провели.

Проте за даними джерел УП, згодом виявилося, що Котвіцька на території митного посту, ймовірно «Тисабеч» (Угорщина), все ж задекларувала 28,8 млн доларів та 1,3 млн євро.

«Вказана інформація перевіряється, оскільки офіційної відповіді на запит Закарпатської митниці та 27 прикордонного загону ДПСУ від суміжної сторони не надходило», – повідомляє Українська правда.

Згідно даних, які є у розпорядженні УП, у ДБР вже перебуває кримінальне провадження №62022140050000058 від 20.03.2022.

Зазначається, що працівники Державного бюро розслідувань отримали інформацію щодо можливого порушення норм чинного законодавства співробітниками Закарпатської митниці, що пов’язане із незаконним переміщенням через державний кордон України великих сум коштів.

Бізнесмен Сеяр Куршутов написав у Facebook, що Котвіцька була змушена задекралувати ці мільйони лише через те, що угорська митниця їх знайшла, водночас українські митники валіз, запакованих готівкою, «не помітили».

Сам Ігор Котвіцький на своїй сторінці у соцмережі назвав цю інформацію фейком.

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