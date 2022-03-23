На Львівщині чоловіки намагалися незаконно перетнути кордон

На пункті пропуску «Корчова-Краківець» на Львівщині чотири чоловіка призивного віку намагалися перейти кордон з підробленими документами. Про це Львівському порталу повідомила речниця Нацполіції Львівщини Світлана Добровольська.

На пункті перетину прикордонники затримали чотирьох українців призивного віку, які намагалися незаконно потрапити в Польщу. У всіх чоловіків при собі були підроблені документи.

Правоохоронці встановили особи усіх зловмисників. Ними виявилися три мешканці Чернігівської області віком 41 рік та двоє – 26-річних та 46-річний житель Харківщини.

Також слідчі встановили, що підроблені документи чоловікам передав 30-річний мешканець Волинської області. Підроблював документи 21-річний львів’янин. На своїй афері чоловіки заробили 16 тисяч доларів, по 4 тисячі з кожного.

Під час обшуків поліцейські вилучили у зловмисників бланки документів, оргтехніку, за допомогою якої вони їх виготовляли, гроші та інші речові докази.

Слідчі відкрили кримінальні провадження за ч.5 ст.27 ч.1, ч.4 ст.358 (Пособництво у підроблені та використання підробленого документа) Кримінального кодексу України та за ч.3 ст.358 (Повторне підроблення документів) Кримінального кодексу України.

Підозрюваним загрожує до п’яти років за ґратами. Наразі триває досудове розслідування.

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