Французький дім моди Louis Vuitton презентував нову колекцію прикрас, дизайн якої нагадує літеру «Z». Про це повідомляє Львівський портал.

Louis Vuitton презентував свою нову лінійку прикрас «LVVolt», але дизайн браслетів та обручок нагадує літеру «Z», яку росіяни почали використовувати як символ війни проти України.

Моделями для нової колекції стали американський виконавець Кід Каді, китайська актриса Джина Цзінь та шведська акторка Алісія Вікандер.

У коментарях зібралася велика кількість росіян, які висловлюють свій захват та вдячність дому моди за підтримку Росії.

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