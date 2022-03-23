ОСТАННІ НОВИНИ

Louis Vuitton випустив колекцію прикрас з літерою «Z»

Анастасія Диняк

|

Французький дім моди Louis Vuitton презентував нову колекцію прикрас, дизайн якої нагадує літеру «Z».  Про це повідомляє Львівський портал.

Louis Vuitton презентував свою нову лінійку прикрас «LVVolt», але дизайн браслетів та обручок нагадує літеру «Z», яку росіяни почали використовувати як символ війни проти України.

Моделями для нової колекції стали американський виконавець Кід Каді, китайська актриса Джина Цзінь та шведська акторка Алісія Вікандер.

У коментарях зібралася велика кількість росіян, які висловлюють свій захват та вдячність дому моди за підтримку Росії.

 

Переглянути цей допис в Instagram

 

Допис, поширений Louis Vuitton (@louisvuitton)

 

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
«На кордоні – своя людина, проблем не буде»: як у Телеграм обіцяють вивезти чоловіків з України
Ольга ДЕНИСЯКА
«На кордоні – своя людина, проблем не буде»: як у Телеграм обіцяють вивезти чоловіків з України

У месенджері Телеграм працює канал, в якому обіцяють за 2000 євро безперешкодно перевезти чоловіків призовного віку до П...

Десятки мільйонів гривень склала гуманітарна допомога АТБ українцям в перший тиждень війни
Анастасія ПИЖ
Десятки мільйонів гривень склала гуманітарна допомога АТБ українцям в перший тиждень війни

За перший тиждень військової агресії на території України корпорація АТБ надала українцям допомогу продуктами харчування...

«єПідтримка»: як перерахувати «ковідну» тисячу на армію
Оксана ПОПОВИЧ
«єПідтримка»: як перерахувати «ковідну» тисячу на армію

Гроші з «єПідтримки» тепер також можна витратити на допомогу українській армії та перевести на банківську картку. Про це...

Чим у магазинах «АТБ» замінять заборонені пластикові пакети
Анастасія ПИЖ
Чим у магазинах «АТБ» замінять заборонені пластикові пакети

Слідом за розвиненими країнами Європейського Союзу Україна почала активно обмежувати використання шкідливих видів пласти...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів