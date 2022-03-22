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Зеленського закликають позбавити окремих артистів почесних звань

Анастасія Диняк

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Комітет ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики просить Зеленського позбавити окремих артистів державних нагород. Про це Львівському порталу повідомили в інформаційному управлінні Верховної Ради України.

Комітет ВР закликав позбавити державних нагород – почесних звань «Народний артист України» та «Заслужений артист України» людей, які підтримують або замовчують агресію Росії щодо України.

До списку потрапили Микола Басков, Володимир Бортко, Василь Горелла, Філіп Кіркоров, Ігор Крутий, Кароліна Куєк (Ані Лорак), Світлана Лобода та Таїсія Повалій.

«У цей складний для держави час багато українських митців публічно засудили російське військове вторгнення, підтримують і творчістю, і усіма своїми можливостями нашу Вітчизну. Водночас певна частина митців, маючи українське громадянство, не засуджують публічно повномасштабне військове вторгнення, яке 24 лютого розпочала Російська Федерація. У воєнний час країна змінилася, а отже, на думку Комітету, музика та інші види творчого виявлення більше не можуть бути поза політикою. Мовчання прирівнюється до підтримки війни», – йдеться у зверненні.

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