Українські військові знищили морпіхів РФ, які готувалися штурмувати Одесу

Морпіхів РФ, які готувалися штурмувати Одесу, успішно ліквідували українські захисники. Про це йдеться на сторінці Верховної Ради України у Facebook.

Про вдалу роботу українських військових першим повідомив речник оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук. За його словами, ліквідували російських морпіхів під Миколаєвом і Маріуполем.

«Друзі, надійшла цікава інформація, дуже приємна. Бо коли говориш про знищених окупантів, завжди приємно. Так-от, частково той особовий склад, який намагався на початку великої війни спробувати висадитися у нас на одеському узбережжі, на жаль, не пішов на дно, але, на щастя, вбитий, знищений і гниє під Миколаєвом, Маріуполем. І така доля чекає кожного окупанта. А залишок тих так званих морських піхотинців, які ще бовтаються, мов лайно у Чорному морі, то вже на корм бичкам. Але почав переживати за бичків, щоб не отруїлися», – розповів Сергій Братчук.

Нагадаємо, за останніми даними російські окупанти у війні проти України вже втратили 15300 військових, понад пів тисячі танків, сотню літаків та більше 120 гелікоптерів. Детальніше читайте за цим посиланням.

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