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В Україні загинули вже 15300 російських військових: дані про втрати окупантів

Наталя Дуляба

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Воюючи проти України, загинули вже 15 300 військовослужбовців РФ. Також окупанти втратили понад пів тисячі танків, сотню літаків та більше 120 гелікоптерів. Про це йдеться на сторінці Генштабу ЗСУ у Facebook.

На 27-й день війни, яку веде Росія проти України, орієнтовні втрати окупантів становлять:

  • особового складу – 15 300 осіб,
  • танків ‒ 509 одиниць,
  • бойових броньованих машин ‒ 1556 одиниць,
  • артилерійських систем – 252 одиниці,
  • РСЗВ – 80 одиниць,
  • засоби ППО – 45 одиниць,
  • літаків – 99 одиниць,
  • гелікоптерів – 123 одиниці,
  • автомобільної техніки – 1000 одиниць,
  • кораблі /катери – 3 одиниці,
  • цистерн з ПММ – 70 одиниць,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 35 одиниць,
  • спеціальна техніка – 15 одиниць.

У Генштабі додають, що всі дані щодо втрат російських окупантів уточнюються, адже підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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