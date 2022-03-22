В Україні загинули вже 15300 російських військових: дані про втрати окупантів

Воюючи проти України, загинули вже 15 300 військовослужбовців РФ. Також окупанти втратили понад пів тисячі танків, сотню літаків та більше 120 гелікоптерів. Про це йдеться на сторінці Генштабу ЗСУ у Facebook.
На 27-й день війни, яку веде Росія проти України, орієнтовні втрати окупантів становлять:
- особового складу – 15 300 осіб,
- танків ‒ 509 одиниць,
- бойових броньованих машин ‒ 1556 одиниць,
- артилерійських систем – 252 одиниці,
- РСЗВ – 80 одиниць,
- засоби ППО – 45 одиниць,
- літаків – 99 одиниць,
- гелікоптерів – 123 одиниці,
- автомобільної техніки – 1000 одиниць,
- кораблі /катери – 3 одиниці,
- цистерн з ПММ – 70 одиниць,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 35 одиниць,
- спеціальна техніка – 15 одиниць.
У Генштабі додають, що всі дані щодо втрат російських окупантів уточнюються, адже підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
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Наталя Дуляба