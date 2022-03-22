У Росії призупинився єдиний завод, де збирають танки

У Росії призупинили роботу підприємства «Уралвагонзаводу» та Челябинський тракторний завод, на яких виготовляють, ремонтують танки й іншу броньовану техніку для ЗС РФ. Про це йдеться на сторінці Генштабу ЗСУ у Facebook.

«За наявною інформацією, через відсутність надходжень комплектуючих іноземного виробництва призупинена робота підприємств корпорації “Уралзавод” та Челябинського тракторного заводу. Вони спеціалізуються на виготовленні та ремонті танків, а також іншої броньованої техніки для потреб збройних сил російської федерації», – вказано у повідомленні.

У зв’язку з цим, додають у Генштабі, російські окупанти в Україні відчувають гостру потребу в ремонті та відновленні пошкодженого озброєння і військової техніки.

Водночас як пише Defense Express, «Уралвагонзавод» – єдине російське підприємство, яке здійснює серійне збирання танків, як на потреби російської армії, так і на експорт.

Незважаючи на спроби «імпортозаміщення», реальна залежність російського військово-промислового комплексу від західних комплектуючих є катастрофічною. Зокрема вся система керування вогнем у модернізованих російських танках спирається на французькі тепловізори, які через Білорусь постачали в обхід санкцій від 2014 року.

«Західні санкції будуть мати аналогічний каскадний ефект щодо всього військово-промислового комплексу РФ. Тобто мова йде не тільки про унеможливлення виробництва озброєння, що з’явилось з 2000-х років, а навіть про унеможливлення поточного ремонту виготовленої раніше техніки та озброєння», – стверджує видання.

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