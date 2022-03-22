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Правоохоронці відкрили понад 220 кримінальних справ за майнові злочини з початку війни

Анастасія Диняк

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З початку повномасштабного вторгнення Росії правоохоронці відкрили понад 220 кримінальних проваджень за майнові злочини. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції.

Так, з 24 лютого по 6 березня слідчі розпочали 55 досудових розслідувань. Зокрема це 43 випадки крадіжки, 10 грабежів, 1 розбій та 1 мародерство.

У понеділок, 7 березня, набув чинності Закон України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за мародерство». Відтоді поліцейські розпочали ще 167 досудових розслідувань: 126 крадіжок, 17 грабежів та 24 розбої, вчинених в умовах воєнного стану.

Зауважимо, Верховна Рада України прийняла закон, який збільшує мінімальне покарання за мародерство – з трьох років до п’яти років за ґратами.

Крім того, санкції статей за крадіжку, грабіж, розбій, вимагання, привласнення чи розтрату майна доповнено кваліфікуючою ознакою – вчинення злочину в умовах воєнного або надзвичайного стану.

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