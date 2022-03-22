На Сумщині три сотні окупантів відмовились виконувати завдання і втекли

В Охтирському районі Сумської області зафіксовано факти непокори російських військовослужбовців. Про це йдеться на сторінці Міністерства оборони України у Facebook.

Так, в Охтирському районі близько 300 окупантів відмовились виконувати наказ на ведення бойових дій та залишили район проведення операції на 70 одиницях техніки.

Тим часом у противника не зникли суттєві проблеми із забезпеченням своїх військ. За наявною інформацією, російські окупаційні війська, що діють на території України, мають запаси боєприпасів та продовольства не більше ніж на три дні. Аналогічною є ситуація з пальним, яке поповнюють перевозячи автоцистернами. Трубопровідне сполучення для забезпечення потреб угруповання військ окупантам організувати не вдалося.

Російські загарбники продовжують проводити агресивну пропагандистську роботу про необхідність прийняття участі у війні з Україною з особовим складом збройних сил республіки білорусь.

У Міноборони додають, що станом на 06:00 год. 22 березня суттєвих змін в положені та характері дій сил оборони протягом останньої доби не відзначено. Проте Збройні Сили України та інші складові Сил оборони продовжували завдавати удари по угрупованнях військ ворога, який намагався утримати захоплені рубежі та досягли успіху на окремих напрямках.

«Підрозділами Повітряних Сил Збройних Сил України та протиповітряної оборони Сухопутних військ за попередню добу було уражено понад 9 повітряних цілей ворога. Це 1 літак, 6 БПЛА та 2 вертольоти, кількість збитих ракет уточнюється», – йдеться у повідомленні.

Крім того, авіація Повітряних Сил завдавала нищівних ударів по скупченнях техніки та живої сили противника, вела повітряні бої і здійснювала перехоплення повітряних цілей. Відзначено більш активні дії авіації ворога за останню добу.

На тимчасово окупованих територіях Луганської області, зважаючи на великі втрати в живій силі, противник продовжує проводити мобілізацію громадян квазіутворення «ЛНР». Значна частина жителів не підтримує політику окупантів, не має бажання брати до рук зброю та переховується від представників окупаційної влади.

«Показовим є те, що мобілізація проводиться хаотично, люди, яких мобілізують, розподіляються не за спеціальностями, більшість з них немає ніякої військової спеціальності, тому що ніколи не проходили військової служби. З громадянами, що мають російські паспорти підписують контракти, тих, хто має лише паспорт псевдо республіки, оформляють як добровольця», – кажуть у Міноборони.

На Донецькому та Луганському напрямках противник продовжує спроби просунутись та закріпитись, але успіху не має.

Українські захисники та захисниці минулої доби відбили 13 атак ворога та знищили 14 танків, 8 БМП, 2 МТЛБ, 3 артилерійські системи і 4 автомобілі. Підрозділи ППО уразили 2 повітряні цілі противника. Втрати особового складу ворога склали близько 300 осіб.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.