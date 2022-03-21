На Донеччині і Луганщині ліквідували три сотні окупантів

Протягом понеділка, 21 березня, українські захисники успішно відбили 13 ворожих атак на Донеччині та Луганщині, знищили їхню техніку, а також ліквідували близько 300 осіб із війська противника. Про це йдеться на сторінці Операції об’єднаних сил у Facebook.

Упродовж доби ЗСУ успішно відбили 13 атак російських окупаційних військ на Донецькому і Луганському напрямках. Втрати ворога становлять:

близько 300 осіб живої сили;

14 танків;

8 БМП;

2 МТ-ЛБ;

3 артилерійські системи;

4 автомобілі.

Також підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили один ворожий літак та ще один підбили.

Тим часом захисники Маріуполя знищили один патрульний катер проєкту 03160 «Раптор». Підтверджено знищення й російського комплексу радіоелектронної боротьби «Леєр-3».

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.