ОСТАННІ НОВИНИ

На Донеччині і Луганщині ліквідували три сотні окупантів

Наталя Дуляба

|

Протягом понеділка, 21 березня, українські захисники успішно відбили 13 ворожих атак на Донеччині та Луганщині, знищили їхню техніку, а також ліквідували близько 300 осіб із війська противника. Про це йдеться на сторінці Операції об’єднаних сил у Facebook.

Упродовж доби ЗСУ успішно відбили 13 атак російських окупаційних військ на Донецькому і Луганському напрямках. Втрати ворога становлять:

  • близько 300 осіб живої сили;
  • 14 танків;
  • 8 БМП;
  • 2 МТ-ЛБ;
  • 3 артилерійські системи;
  • 4 автомобілі.

Також підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили один ворожий літак та ще один підбили.

Тим часом захисники Маріуполя знищили один патрульний катер проєкту 03160 «Раптор». Підтверджено знищення й російського комплексу радіоелектронної боротьби «Леєр-3».

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
«На кордоні – своя людина, проблем не буде»: як у Телеграм обіцяють вивезти чоловіків з України
Ольга ДЕНИСЯКА
«На кордоні – своя людина, проблем не буде»: як у Телеграм обіцяють вивезти чоловіків з України

У месенджері Телеграм працює канал, в якому обіцяють за 2000 євро безперешкодно перевезти чоловіків призовного віку до П...

Десятки мільйонів гривень склала гуманітарна допомога АТБ українцям в перший тиждень війни
Анастасія ПИЖ
Десятки мільйонів гривень склала гуманітарна допомога АТБ українцям в перший тиждень війни

За перший тиждень військової агресії на території України корпорація АТБ надала українцям допомогу продуктами харчування...

«єПідтримка»: як перерахувати «ковідну» тисячу на армію
Оксана ПОПОВИЧ
«єПідтримка»: як перерахувати «ковідну» тисячу на армію

Гроші з «єПідтримки» тепер також можна витратити на допомогу українській армії та перевести на банківську картку. Про це...

Чим у магазинах «АТБ» замінять заборонені пластикові пакети
Анастасія ПИЖ
Чим у магазинах «АТБ» замінять заборонені пластикові пакети

Слідом за розвиненими країнами Європейського Союзу Україна почала активно обмежувати використання шкідливих видів пласти...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів