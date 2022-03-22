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На Львівщині шукають нових господарів для собаки, евакуйованого з Маріуполя

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Небайдужих просять зголоситися і взяти на виховання собаку Ґрега, бо її попередні господарі, вибравшись із оточеного Маріуполя, не мають змоги доглядати за твариною. Про це йдеться у Спільноті собачників Львова у Facebook.

Порода – веймаранер (веймарська лягава), вік – 8 років.

«Шукаю нових господарів для цього красеня Ґрега. Собаку привезли у Львівську область із Маріуполя. Сім‘я, яка втекла з окупованого Маріуполя, не може утримувати його», – вказано у повідомленні.

Як уточнили Львівському порталу, родина із шістьох осіб виїхала автівкою з Маріуполя, взявши зі собою ще двох котів. Небайдужих просять хоча б тимчасово прихистити собаку, аби потім його забрати.

За всіма деталями просять писати за цим посиланням.

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