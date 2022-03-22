На Львівщині можуть запрацювати дитячі садочки

Закладам дошкільної освіти Львівщини рекомендують відновити роботу з 23 березня. Про це Львівському порталу у пресслужбі ЛОДА.

Департамент освіти і науки облдержадміністрації рекомендує відновити роботу дитячих садочків з середи, 23 березня. Кожен заклад може обрати самостійно форму організації освітнього процесу: очну, дистанційну чи змішану.

Зауважимо, діти внутрішньо переміщених осіб чи діти, які постраждали внаслідок воєнних дій, мають право на першочергове зарахування до закладів дошкільної освіти. ⠀

До заяви про зарахування дитини потрібно додати:

заяву одного із батьків;

копію свідоцтва про народження дитини;

медичну довідку, видану відповідно до статті 15 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб», разом з висновком про те, що дитина може відвідувати заклад дошкільної освіти;

оригінал документа, що підтверджує право на першочергове зарахування дитини.

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