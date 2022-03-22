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Італія підтримує вступ України до ЄС

Анастасія Диняк

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Прем’єр-міністр Маріо Драгі заявив, що Італія підтримує членство України в Євросоюзі. Про це повідомляє Європейська правда.

Після відеозвернення Зеленського до італійського парламенту Маріо Драгі наголосив на підтримці України та її членстві в ЄС.

«Ми хочемо прокласти шлях більшої близькості України до Європи: це тривалий процес, який складається з необхідних реформ. Італія у цьому процесі перебуває поряд із Україною. Італія хоче, щоб Україна приєдналася до Європейського Союзу», – сказав італійський прем’єр.

Нагадаємо, у вівторок, 22 березня, президент України Володимир Зеленський звернувся до Палати депутатів Італії із закликом посилити санкції проти РФ, заморозивши всі активи росіян і підтримавши повне ембарго.

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