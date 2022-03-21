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Війна вплине на здоров’я українців, – Ляшко

Наталя Дуляба

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Війна вплине на здоров’я українців у довгостроковій перспективі. Про це під час брифінгу 21 березня заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

«Чи вплине це (війна, – ред.) на здоров’я українців? Так, вплине. Два роки до цього у нас була епідемія коронавірусної хвороби, зараз – війна. Все це обмежує доступ до медичної допомоги, до скринінгових програм, які дозволяють виявили на початкових стадіях ті ж онкологічні захворювання, вчасно виявити і діагностувати туберкульоз. Це призведе до того, люди будуть звертатись по медичну допомогу, коли вже будуть наявними симптоми, а тоді хвороби вже важче піддаються лікуванню», – сказав очільник МОЗ.

Водночас Віктор Ляшко підкреслив, що чим пізніше пацієнт звертається до медиків, тим дорожче обійдеться лікування. Він зауважив, що лікування онкохвороб на третій-четвертій стадіях є більш дороговартісним, ніж на першій.

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