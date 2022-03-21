В Мелітополі росіяни викрали трьох громадян Ізраїлю, – Верещук

У понеділок, 21 березня, російські окупанти викрали у Мелітополі трьох громадян Ізраїлю: Тетяну Кумок та її батьків – Віру та Михайла Кумок. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила віцепрем’єрка, глава МінТОТ Ірина Верещук.

«Я завжди вважала, що якраз ізраїльтянам не треба пояснювати, що таке війна, коли бомблять житлові квартали, коли обстрілюють гуманітарні колони, коли не пускають вантаж з водою та ліками до взятих в облогу міст, або коли просто викрадають цивільних як у цьому випадку з ізраїльською сім’єю в Мелітополі. А якщо Ізраїль все це розуміє, чому опосередковано підтримує росіян?…

Тут не варто приховувати: українські євреї та інші українці розчаровані позицією та тональністю Ізраїлю в питанні українсько-російської війни. Впевнена, що ізраїльський народ на боці України. Напевно, у політичного істеблішменту Ізраїлю ще є час встати на правильний бік, бо скоріш за все посередині стояти, зрештою, не вийде», – написала Ірина Верещук.

Вона також зауважила, що Ізраїль не хоче сваритись з росіянами, через це й фактично призупинив безвіз з Україною, а також не надто підтримує антипутінські санкції.

На думку Верещук, спроби ізраїльтян помирити Україну із росіянами більше схожі на «спробу переконати державу почесно капітулювати».

«Звісно, на таку позицію у політичної еліти Ізраїлю можуть бути певні свої геополітичні та економічні міркування. Але виходить, що ізраїльтяни досі погано знають українців, включаючи українських євреїв. Ми на коліна ніколи не станемо», – додала Ірина Верещук.

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