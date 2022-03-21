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В Києві спіймали тіктокера, який «злив» переміщення українських військових

Наталя Дуляба

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Силовики впіймали чоловіка, який опублікував у TikTok відео, на якому видно переміщення українських військових у Києві. Незабаром окупанти вдарили по цій локації ракетами. Про це йдеться на сторінці Служби безпеки України у Facebook.

Затриманим виявився 37-річний киянин Павло. Він «злив» у TikTok відео розташування українських військових у Києві. Незадовго після цього торговий центр, біля якого перебували наші захисники, зазнав потужного ракетного удару російських окупантів.

«Свідомо чи несвідомо цей чоловік попрацював корегувальником для ворога, встановить слідство», – кажуть силовики.

Тим часом СБУ закликає українців не публікувати в мережі дані про переміщення військової техніки ЗСУ, військові об’єкти та результати ворожих ударів, оскільки їх використовують окупанти при плануванні подальших обстрілів.

Громадян просять навпаки бути корисними українським захисникам і повідомляти про переміщення та місце розташування російських окупаційних військ. Щоб пришвидшити розгром ворога, надсилайте чітку, структуровану інформацію з геолокаціями. Зробити це можна через цей чатбот або через застосунок Bachu.infо, який передає дані, навіть якщо у вас тимчасово немає інтернету.

Нагадаємо, Міністерство оборони неодноразово закликало українців не писати у соцмережах про те, куди саме влучила чи не влучила ворожа ракета. Публічно повідомляючи точну адресу, громадяни самі стають корегувальниками вогню російських окупантів.

Детальніше про правила поведінки у соцмережах під час війни і що категорично не можна постити, читайте за цим посиланням.

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