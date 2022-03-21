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Українські захисники знищили літак, гелікоптер та 12 танків

Андрій Котенський

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Упродовж неділі, 20 березня, українські захисники знищили 12 танків військ рф, а також збили літак та гелікоптер противника. Про це Львівському порталу повідомили у штабі Операції об’єднаних сил.

Завдяки умілим діям та майстерності наших воїнів протягом поточної доби було успішно відбито 7 атак ворога.

Військовослужбовці Об’єднаних сил знищили:

– 12 танків;

– 9 БМП;

– 3 автомобіля.

Загальні втрати живої сили противника склали близько 170 осіб.

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили ворожий літак  Су-34 та вертоліт окупантів.

Українські військовослужбовці продовжують мужньо та героїчно стримувати навалу агресора!

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