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У Запорізькій області вполювали «Владіміра»

Наталя Дуляба

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Українські військові підбили у Запорізькій області сучасний російський танк Т-90 «Владімір». Про це йдеться на сторінці Міноборони у Facebook.

«Воїнам однієї з бригад вдалося підбити сучасний російський основний бойовий танк Т-90 “Владімір”. “Вові” добряче наваляли і він трохи повісив “носа”», – вказано у повідомленні.

Нагадаємо, за повних 25 днів війни, яку веде Росія в Україні, втрати держави-терориста перевищили вже 15 тисяч військових, майже пів тисячі танків, майже сотню літаків і 121 гелікоптер. Детальніше читайте за цим посиланням.

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Фото: Міноборони

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