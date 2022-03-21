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У Львові переселенців навчатимуть української мови

Анастасія Диняк

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Міжнародний інститут освіти, культури та зв’язків з діаспорою «Львівської політехніки» запускає розмовний клуб «Говорімо українською!» у співпраці з Департаментом освіти та науки Львівської ОДА. Про це пише Суспільне.

Розмовний клуб запускають для переселенців, які хочуть перейти на українську мову та потребують практики.

«Ми подумали, де ми можемо бути максимально ефективними для України. Цей напрям нам підказало саме життя. Львів прийняв понад 200 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Коли ми йдемо додому з роботи, чуємо, що мовлення тут дуже змінилося. Багато російської мови. Але люди переходять на українську, відповідаючи на запитання. Навіть вибачаються, що не можуть говорити нею», –  розповіла директорка Інституту Ірина Ключковська.

Уроки є безкоштовними, вони проводитимуться через Zoom двічі на тиждень. Програма розрахована на людей віком від 17 років.

За два дні Інститут отримав майже 350 заявок від людей різних професій і з різних регіонів. Зокрема це українці з Харкова, Маріуполя, центральної України, та навіть ті, хто виїхав за межі країни.

Заняття відбудуться з наступного тижня. Реєстрація за посиланням.

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