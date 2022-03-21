У Львові пересадили нирки двом евакуйованим з Києва дітям

Лікарі Першого територіального медичного об’єднання Львова пересадили нирки двом евакуйованим зі столиці дітям. Про це йдеться у Facebook МОЗ.

Медики розповідають, що 15-річний Сашко та 12-річний Юрко «жили» в «Охматдиті». Сашко мав проблеми з нирками від народження, Юрку ускладнення дала ангіна.

З початком повномасштабного вторгнення РФ дітей евакуювали до Львова, де 12 березня команда Першого медичного об’єднання Львова провела операції з пересадки нирок. Донором для дітей став 29-річний чоловік, який помер внаслідок інсульту.

Окрім нирок, лікарі пересадили серце 40-річному чоловікові з Чернівців.

Також 7 березня лікарі у Львові виконали ще дві трансплантації нирок. Органи отримали 19-річна дівчина з Івано-Франківська та 37-річна жінка з Тернополя. Обидві мали ниркову недостатність. Донором для них став 40-річний чоловік, що помер в Івано-Франківській обласній лікарні внаслідок інсульту.

«У березні лікарі Першого територіального медичного об’єднання Львова провели п’ять трансплантацій органів від посмертних донорів, пересадивши серце і чотири нирки. Висловлюємо подяку рідним за прийняття важливого рішення, яке дало змогу врятувати людські життя», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, лікарня швидкої допомоги Львова посіла друге місце в Україні за кількістю проведених трансплантацій органів у 2021 році.

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