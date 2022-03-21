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Три білоруські банки відключили від SWIFT

Ольга Денисяка

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20 березня три великі білоруські банки офіційно відключили від системи SWIFT. Мова йде про «Банк розвитку Білорусі», «Белагропромбанк» і банк «Дабрабыт». Ці банки попали під санкції ЄС. Про це повідомляє білоруське ЗМІ Naviny.by.

Тепер банківськими картами цих установ не можна розрахуватись в країнах Євросоюзу.

10 березня в «Белагропромбанке» заявили, що банк продовжить роботу «у штатному режимі», незважаючи на «тимчасове відключення від Межбанківського суспільства фінансових телекомунікацій». 11 березня в Банку розвитку Білорусі також назвали відключення від SWIFT «тимчасовим».

Нагадаємо, 2 березня ЄС від’єднав від SWIFT 7 російських банків.

SWIFT – міжнародна міжбанківська система передачі та проведення платежів. Вона дозволяє світовим фінустановам надсилати та отримувати інформацію про фінансові операції у безпечній та стандартизованій формі. Учасниками SWIFT є понад 11 000 організацій у більш ніж 200 країнах світу.

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