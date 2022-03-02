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ЄС визначив лише 7 банків РФ, які відключить від SWIFT

Андрій Котенський

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Посли Європейського Союзу погодилися відключити сім російських банків від фінансової системи SWIFT. Про це повідомило агентство Bloomberg пише Європейська правда.

За словами посадовців, ознайомлених з рішенням, це такі банки: ВТБ, «Россия», «Открытие», «Новикомбанк», «Промсвязьбанк», «Совкомбанк» та ВЭБ.РФ.

Двоє джерел кажуть, що деякі країни, зокрема Польща, наполягали на включенні до списку більшої кількості банків.

Посли ЄС пощадили найбільшого кредитора Росії країни – «Сбербанк», а також «Газпромбанк», який частково належить російському газовому гіганту.

Нагадаємо, у суботу, 26 лютого, лідери Європейської комісії, Франції, Німеччини, Італії, Великобританії, Канади та США, оголосили про новий потужний набір економічних санкцій, який включає відключення від платіжної системи SWIFT та заборону продажу «золотих паспортів» заможним росіянам.

Проте згодом з’ясувалося, що світові лідери не змогли домовитися про повне відключення Росії від системи банківських платежів SWIFT.

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