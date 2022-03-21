Anonymous закликали мережеві компанії вийти з РФ

Хакерське угрупування Anonymous закликали мережеві компанії покинути ринок країни-агресора протягом 48 годин. Про це вони повідомили у Twitter.

«Закликаємо всі компанії, які продовжують працювати в Росії, сплачуючи податки до бюджету злочинного режиму Кремля: Вийдіть з Росії! Ми даємо вам 48 годин на роздуми та вихід з Росії, інакше ви потрапите під наш приціл», – йдеться у повідомлені.

У список потрапила й компанія Nestle, яка не вважає діяльність в РФ неетичною і не планує її припиняти.

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