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«Nestle» не планує припиняти роботу в Росії

Анастасія Диняк

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Компанія Nestle не вважає діяльність в РФ неетичною і не планує її припиняти. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Twitter.

Так, прем’єр-міністр поговорив з виконавчим директором компанії Марком Шнайдером щодо роботи Nestle у Росії. Компанія не бачить проблеми у продовжені діяльності там.

«На жаль, не знайшов порозуміння. Робочі місця та податки, сплачені у бюджет країни-терориста, – це фінансування вбивств беззахисних дітей та жінок. Сподіваюсь, Nestle змінить своє рішення», – йдеться у дописі Шмигаля.

Як зазначає ЕП, лише під час пандемії у 2020 році компанія сплатила більше 500 мільйонів доларів у бюджет країни-агресорки.

Зауважимо, компанії Nestle належать Nescafe, Nesquik, Світоч, Торчин, Lion, KitKat, Nuts, Aero та інші бренди.

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