Активи олігархів, пов’язаних із Путіним, сягають 17 мільярдів доларів, – розслідування

Глобальні активи обсягом понад 17 мільярдів доларів пов’язані з 35 олігархами та російськими чиновниками, які, ймовірно, мають тісні зв’язки з президентом РФ Володимиром Путіним. Про це йдеться у розслідуванні The Guardian, пише Економічна правда.

Список із 35 ймовірних посібників Путіна склав опозиційний політик Олексій Навальний. Серед інших – четверо найбагатших олігархів, а також голови державних компаній, відомі телерадіомовники, голови розвідувальних агенцій, міністри, політичні радники та регіональні губернатори.

Видання стверджує, що багато хто з них живе в Лондоні. Розслідування показало, що британська нерухомість та земельні ділянки загальною вартістю понад 0,5 мільярда доларів через компанії, трасти чи родичів пов’язані з Романом Абрамовичем, Алішером Усмановим, Олегом Дерипаскою та Ігорем Шуваловим. Ці активи складаються з 35 особняків, 43 квартир та 27 інших об’єктів нерухомості.

Було встановлено, що сім яхт, а також 11 приватних літаків та гелікоптерів на загальну суму 2 мільярди доларів пов’язані всього з шістьма особами – вищепереліченими, а також із Геннадієм Тимченком та Ігорем Сєчіним.

За межами Великобританії виявили 26 активів, пов’язаних із Дерипаскою. До них входять акції на мільярди доларів, готель в австрійських Альпах, суперяхта, 60-метрове допоміжне судно з вертолітним майданчиком та розкішна нерухомість у Парижі, Вашингтоні та Нью-Йорку, а також чотири вілли на Сардинії.

Два приватні літаки – Gulfstream G650 вартістю 65 мільйонів доларів та Bombardier Global Express – були пов’язані з Шуваловим. Шувалов також пов’язаний із трьома розкішними об’єктами загальною вартістю близько 35 мільйонів доларів, розташованими в Австрії, Італії та Об’єднаних Арабських Еміратах.

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