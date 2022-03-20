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На Львівщині розгортають ізраїльський польовий шпиталь

Ольга Денисяка

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У  Мостиськах на Львівщині триває облаштування ізраїльської лікарні, яка допомагатиме переміщеним особам. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської обласної військової адміністрації.

Працюватиме лікарня у форматі польового госпіталю. У спеціально облаштованих палатках ізраїльські медики проводитимуть первинний огляд. У шпиталі також є все необхідне лабораторне обладнання, медикаменти. Також є окремий ковідний ізолятор.

Якщо ж пацієнт потребуватиме хірургічного втручання, таку допомогу ізраїльські спеціалісти надаватимуть у операційних приміщеннях лікарні громади. Для стаціонарного перебування хворих також обладнали три палати: чоловічу, жіночу та дитячу.

Для забезпечення якісної комунікації пацієнтів із лікарями на реєстрації працюватиме медик з місцевої лікарні, а також ізраїльським колегами допомагатиме черговий лікар.

Окрім, безпосередньої медичної допомоги, ізраїльські медики планують проводити навчання для лікарів громади та області, вже найближчим часом у госпіталь привезуть навчальні манекени. Розглядають можливість і консультування онлайн зі ізраїльськими спеціалістами різних профілів.

Загалом у лікарні працюватиме майже сотня осіб персоналу, з них понад 60 – медичного.

Шпиталь надаватиме медичну допомогу для внутрішньо переміщених осіб, мешканців Мостиської громади та мешканців сусідніх громад. Проєкт реалізує Міністерство охорони здоров’я Ізраїлю та Міністерство закордонних справ України за сприяння Фонду Шустермана, який опікується національним та соціальним проектам в Ізраїлі та JDC.

Нагадаємо, нещодавно американські медики розгорнули біля Львова польову лікарню швидкої допомоги.

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