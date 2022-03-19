ЗСУ знищили ще два російські вертольоти

Українські військові на Запорізькому напрямку та на Київщині знищили два вертольоти та ще один пошкодили. Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Так, на Запорізькому напрямку було повністю знищено вертоліт КА-52 та ще один частково пошкоджено. Також ЗСУ ліквідували близько 60 осіб особового складу окупанта та декілька одиниць ворожої бронетехніки.

Другий вертоліт ворога КА-52 українські військові збили на Київщині.

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