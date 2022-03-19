У центрі Львова затримали групу приїжджих, яких підозрюють у співпраці з рф

У центрі Львова зупинили чотирьох підозрілих осіб, які приїхали із місць бойових дій в Україні. Затримані плутались у показаннях, а у вилучених телефонах мали чимало контактів із росії. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції Львівщини.

Усі затримані із кримінальним минулим.

«Сьогодні зранку патрульні зупинили автомобіль Renault Megan. В салоні перебували четверо людей. Усі вони приїхали з міст де тривають активні бойові дії.

У кожного з них є кримінальне минуле та схильність до вживання наркотиків. Особи плуталися в поясненнях і не могли чітко вказати місце свого перебування у нашому місті», – йдеться у повідомленні.

У вилучених телефонах затриманих виявили чимало контактів з російськими номерами.

Чоловіків та жінку перевіряє СБУ.

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