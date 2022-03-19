У Львові запустили Youtube-проєкт про волонтерів у час війни

Мережа молодіжних просторів ТВОРИ! створили Youtube-проєкт, який розказує історії людей, які присвятили себе волонтерству. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛМР.

«Історії волонтерського тилу» про людей, які забезпечують безпечний тил під час війни в Україні. Волонтери займаються гуманітарною допомогою, роботою з вимушеними переселенцями, логістикою, функціонуванням інформаційного фронту та наданням психологічної підтримки.

Героїнею першого випуску стала дівчина, якій вже двічі довелося рятуватися від агресії Росії. Сандра Алєксєєнко у 2014 році переїхала з Криму до Києва. У 2022 дівчина була вимушена покинути столицю й перебратися до Львова. З першого дня волонтерка докладає багато зусиль, бійці Збройних сил України могли і далі боронити державу.

«Я думаю, що, перше – все буде Україна. Друге – ми всі сильні. І якщо раніше хтось сумнівався, що, наприклад, східна Україна якась не така українська, мені здається, що тим, як зараз вона бореться за те, щоб показати і українцям, і росіянам, наскільки вона українська, вона просто зробила вибух у головах дуже багатьох людей. Я розумію, що зараз наша Україна сильніша ніж була будь-коли, і ось саме зараз ми боремося за нашу незалежність. І я впевнена, що ми її виборемо», – розповідає Сандра.

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