ОСТАННІ НОВИНИ

У Львові запустили Youtube-проєкт про волонтерів у час війни

Анастасія Диняк

|

Мережа молодіжних просторів ТВОРИ! створили Youtube-проєкт, який розказує історії людей, які присвятили себе волонтерству. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛМР.

«Історії волонтерського тилу» про людей, які забезпечують безпечний тил під час війни в Україні. Волонтери займаються гуманітарною допомогою, роботою з вимушеними переселенцями, логістикою, функціонуванням інформаційного фронту та наданням психологічної підтримки.

Героїнею першого випуску стала дівчина, якій вже двічі довелося рятуватися від агресії Росії. Сандра Алєксєєнко у 2014 році переїхала з Криму до Києва. У 2022 дівчина була вимушена покинути столицю й перебратися до Львова. З першого дня волонтерка докладає багато зусиль, бійці Збройних сил України могли і далі боронити державу.

«Я думаю, що, перше – все буде Україна. Друге – ми всі сильні. І якщо раніше хтось сумнівався, що, наприклад, східна Україна якась не така українська, мені здається, що тим, як зараз вона бореться за те, щоб показати і українцям, і росіянам, наскільки вона українська, вона просто зробила вибух у головах дуже багатьох людей. Я розумію, що зараз наша Україна сильніша ніж була будь-коли, і ось саме зараз ми боремося за нашу незалежність. І я впевнена, що ми її виборемо», – розповідає Сандра.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
«На кордоні – своя людина, проблем не буде»: як у Телеграм обіцяють вивезти чоловіків з України
Ольга ДЕНИСЯКА
«На кордоні – своя людина, проблем не буде»: як у Телеграм обіцяють вивезти чоловіків з України

У месенджері Телеграм працює канал, в якому обіцяють за 2000 євро безперешкодно перевезти чоловіків призовного віку до П...

Десятки мільйонів гривень склала гуманітарна допомога АТБ українцям в перший тиждень війни
Анастасія ПИЖ
Десятки мільйонів гривень склала гуманітарна допомога АТБ українцям в перший тиждень війни

За перший тиждень військової агресії на території України корпорація АТБ надала українцям допомогу продуктами харчування...

«єПідтримка»: як перерахувати «ковідну» тисячу на армію
Оксана ПОПОВИЧ
«єПідтримка»: як перерахувати «ковідну» тисячу на армію

Гроші з «єПідтримки» тепер також можна витратити на допомогу українській армії та перевести на банківську картку. Про це...

Чим у магазинах «АТБ» замінять заборонені пластикові пакети
Анастасія ПИЖ
Чим у магазинах «АТБ» замінять заборонені пластикові пакети

Слідом за розвиненими країнами Європейського Союзу Україна почала активно обмежувати використання шкідливих видів пласти...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів