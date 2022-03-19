Російські військові в Україні вже вбили 112 дітей

На ранок 24 дня повномасштабного вторгнення рф на територію нашої держави від дій російських військових загинуло 112 дітей і більше 140 поранених. Про це Львівському порталу повідомили у офісі генерального прокурора України.

Найбільше постраждалих у Київській – 57, Харківській – 36, Донецькій – 28, Чернігівській – 30, Миколаївській – 21, Житомирській – 15, Сумській – 14 та Херсонській – 14 областях.

16 березня 2022 року військові РФ незаконно заволоділи будинком у с. Колонщина Макарівської ОТГ Київської області, вбивши двох його мешканців, серед яких 16-річний підліток.

18 березня 2022 року у с.Лоцкино Баштанського району Миколаївської області загинув 16-річний хлопець у результаті розривання протитанкової міни.

18 березня 2022 року з-під завалів Чернігівського гуртожитку рятувальники дістали тіла 7-річних двійнят – хлопчика та дівчинку.

Через регулярні бомбардування та обстріли збройними силами РФ об’єктів цивільної інфраструктури та житлових кварталів пошкоджено 489 закладів освіти. 69 з них зруйновано повністю. Найбільше пошкоджених шкіл та дитячих садків у Донецькій – 138, Харківській – 77, Київській – 41, Миколаївській – 39, Сумській – 33, Херсонській – 21, у столиці – 43.

Ці дані не є остаточними, оскільки відсутня можливість огляду місць обстрілів в районах активних бойових дій та на тимчасово окупованих територіях.

На фото АР твбивство дитини у Маріуполі

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.