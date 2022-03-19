Польща допомагає Львову захистити пам’ятки

Львів отримав від Польщі третю партію матеріалів для захисту пам’яток культури. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Як розповіла начальниця управління охорони історичного середовища Лілія Онищенко, допомогу зібрали завдяки партнерам з Міністерства культури Польщі, Інституту «Полоніка» та Фонду культурної спадщини Польщі, а також всім небайдужим полякам, які відгукнулися на заклик допомогти Львову та українським містам захистити пам’ятки.

«Сьогоднішня допомога – це в основному вогнетривкі тканини та покривала, які в нас зараз дуже важко знайти. Ними можна захистити наші інтер’єри, зокрема іконостаси. Дуже дякуємо польським колегам, що вони так швидко все зібрали. Велика частина цих матеріалів вже є на наших пам’ятках. Велика частина вогнегасників теж роздана, передовсім настоятелям храмів, також музеям, бібліотекам – усім, хто цього потребував»ч, – розповіла Лілія Онищенко.

Напередодні поляки вже передали Львову, окрім вогнетривких матеріалів та сотень вогнегасників, негорючі шнури та мінвату.

Розвантажувати захисні матеріали у Львові допомагають місцеві реставратори. Вони також виконують роботи з убезпечення пам’яток.

«Нам дуже допомагають наші реставратори, за що ми їм вдячні. Вони б мали вже починати реставраційні роботи, а натомість є тут, зі мною: допомагають розвантажувати матеріали, а далі будуть убезпечувати пам’ятки, аби ті змогли пережити можливі складні часи», – зазначила Лілія Онищенко.

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