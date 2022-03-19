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Папа Римський відвідав українських дітей у ватиканській лікарні

Анастасія Диняк

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Папа Римський відвідав українських пацієнтів у ватиканській педіатричній лікарні «Bambino Gesù». Про це повідомляє Vatican News.

У суботу, 19 березня, Папа Франциск прибув до ватиканської педіатричної лікарні «Bambino Gesù». Від початку війни в Україну в лікарню прибуло близько 50 дітей з України. Наразі там перебуває 19 українських пацієнтів.

У відділеннях лікарні діти з онкологічними, неврологічними та іншими захворюваннями, які були змушені тікати після повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Також є діти, що прибули нещодавно із важкими пораненнями.

Папа відвідав кожного маленького пацієнта, який зараз лікується у ватиканській лікарні.

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Фото: Vatican News

 

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