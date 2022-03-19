Маріупольців насильно змушують виїжджати в Росію

Російські окупанти насильно змушують мешканців Маріуполя виїжджати з України в Росію. Про це повідомляють у Маріупольській міській раді.

Російські військові незаконно вивозили людей із Лівобережного району та сховища у будівлі спорт-клубу. Відомо, що в укритті ховалося понад тисяча людей, здебільшого – жінки і діти.

У маріупольців перевіряли телефони та документи, після чого частину вивезли до віддалених міст на території Росії. Місцезнаходження та стан інших залишаються невідомими.

«Те, що сьогодні роблять окупанти – знайоме старшому поколінню, яке застало жахливі події Другої світової війни, коли нацисти насильно захоплювали людей. Складно уявити, щоб у 21 столітті людей насильно вивозили в іншу країну. Мало того, що російські війська знищують наш мирний Маріуполь, вони пішли ще далі і почали вивозити маріупольців. Всі військові злочини з боку Росії мають отримати найжорсткіше покарання», – міський голова Маріуполя Вадим Бойченко.

Нагадаємо, нещодавно заступник мера Маріуполя Сергій Орлов заявив, що кількість загиблих сягнула двох тисяч, а місто зруйноване на 80-90%.

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