Андрій Котенський: «Львівський портал шукає рекламодавців та спонсорів»

Керівник ІА «Львівський портал», головний редактор сайту про потребу в рекламодавцях і фінансовій підтримці ЗМІ під час війни з росією:

«Слово – зброя, що бореться із пропагандою рф, і ви також можете цьому процесу допомогти.

Шановні читачі, ІА «Львівський портал» із 2003 року готує для вас найважливіші новини Львівщини та нашої країни. Щодня інформацію на нашому сайті черпають понад 70 тисяч людей і ця цифра лише збільшується.

З моменту повномасштабного вторгнення росії в Україну робота Львівського порталу переведена фактично у цілодобовий режим роботи. Наші журналісти воюють на боці України в інформаційному просторі, оперативно публікують для вас перевірену інформацію, борються проти рупорів кремля і таким чином теж наближають нашу країну до перемоги.

Офіс Львівського порталу та вся наша техніка стали осередком волонтерського центру, який збирає і перенаправляє допомогу людям, що постраждали від війни, а також амуніцію для наших захисників на передову.

На жаль, війна майже повністю паралізувала рекламний ринок, який був єдиним джерелом прибутку для Львівського порталу. Тому ми закликаємо небайдужих обрати наш сайт як рекламний майданчик або ж доєднатися до нашої інформаційної боротьби фінансово.

Слово – зброя. Як усяку зброю, його треба чистити та доглядати. Сьогодні ж ми будемо вдячні, якщо ви зможете зробити вклад у нашу боротьбу.

З приводу розміщення реклами:

тел.: (098) 777 08 49

e-mail: [email protected]

Допоки не запущено наш Patreon можна допомогти фінансово журналістам сайту за реквізитами:

Картка ПриватБанку: 4731 2191 1598 6766. Отримувач Андрій Котенський.

П.С. Інформація про всі надходження для команди Львівського порталу буде опублікована.

Слава Україні! Героям слава!».

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