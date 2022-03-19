ОСТАННІ НОВИНИ

Андрій Котенський: «Львівський портал шукає рекламодавців та спонсорів»

Андрій Котенський

|

Керівник ІА «Львівський портал», головний редактор сайту про потребу в рекламодавцях і фінансовій підтримці ЗМІ під час війни з росією:

«Слово – зброя, що бореться із пропагандою рф, і ви також можете цьому процесу допомогти.

Шановні читачі, ІА «Львівський портал» із 2003 року готує для вас найважливіші новини Львівщини та нашої країни. Щодня інформацію на нашому сайті черпають понад 70 тисяч людей і ця цифра лише збільшується.

З моменту повномасштабного вторгнення росії в Україну робота Львівського порталу переведена фактично у цілодобовий режим роботи. Наші журналісти воюють на боці України в інформаційному просторі, оперативно публікують для вас перевірену інформацію, борються проти рупорів кремля і таким чином теж наближають нашу країну до перемоги.

Офіс Львівського порталу та вся наша техніка стали осередком волонтерського центру, який збирає і перенаправляє допомогу людям, що постраждали від війни, а також амуніцію для наших захисників на передову.

На жаль, війна майже повністю паралізувала рекламний ринок, який був єдиним джерелом прибутку для Львівського порталу. Тому ми закликаємо небайдужих обрати наш сайт як рекламний майданчик або ж доєднатися до нашої інформаційної боротьби фінансово.

Слово – зброя. Як усяку зброю, його треба чистити та доглядати. Сьогодні ж ми будемо вдячні, якщо ви зможете зробити вклад у нашу боротьбу.

З приводу розміщення реклами:

Допоки не запущено наш Patreon можна допомогти фінансово журналістам сайту за реквізитами:

Картка ПриватБанку: 4731 2191 1598 6766. Отримувач Андрій Котенський.

П.С. Інформація про всі надходження для команди Львівського порталу буде опублікована.

Слава Україні! Героям слава!».

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
«На кордоні – своя людина, проблем не буде»: як у Телеграм обіцяють вивезти чоловіків з України
Ольга ДЕНИСЯКА
«На кордоні – своя людина, проблем не буде»: як у Телеграм обіцяють вивезти чоловіків з України

У месенджері Телеграм працює канал, в якому обіцяють за 2000 євро безперешкодно перевезти чоловіків призовного віку до П...

Десятки мільйонів гривень склала гуманітарна допомога АТБ українцям в перший тиждень війни
Анастасія ПИЖ
Десятки мільйонів гривень склала гуманітарна допомога АТБ українцям в перший тиждень війни

За перший тиждень військової агресії на території України корпорація АТБ надала українцям допомогу продуктами харчування...

«єПідтримка»: як перерахувати «ковідну» тисячу на армію
Оксана ПОПОВИЧ
«єПідтримка»: як перерахувати «ковідну» тисячу на армію

Гроші з «єПідтримки» тепер також можна витратити на допомогу українській армії та перевести на банківську картку. Про це...

Чим у магазинах «АТБ» замінять заборонені пластикові пакети
Анастасія ПИЖ
Чим у магазинах «АТБ» замінять заборонені пластикові пакети

Слідом за розвиненими країнами Європейського Союзу Україна почала активно обмежувати використання шкідливих видів пласти...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів