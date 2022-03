ЗСУ встановили рекорд із ефективності використання Javelin

За оцінками Пентагону, Збройні Сили України встановили рекорд із ефективності використання комплексів Javelin. Про це пише Армія.inform із посиланням на заступницю міністра закордонних справ України Еміне Джапарову.

Із початку повномасштабного російського вторгнення українські військові зробили 112 пострілів з протитанкових ракетних комплексів Javelin. І 100 із них успішно влучили у ворожу техніку. У Пентагоні кажуть, що ЗСУ таким чином встановили рекорд в ефективності застосування цього озброєння.

The #Pentagon says that #Ukrainian army has set a record for the effectiveness of the use of portable anti-tank systems #Javelin.

Out of 112 shots, 100 hit the target.

We are proud of our army and Ukrainian defenders!

Glory to the Heroes! 🇺🇦 pic.twitter.com/76ofPh9Ryw

