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ЗСУ встановили рекорд із ефективності використання Javelin

Наталя Дуляба

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За оцінками Пентагону, Збройні Сили України встановили рекорд із ефективності використання комплексів Javelin. Про це пише Армія.inform із посиланням на заступницю міністра закордонних справ України Еміне Джапарову.

Із початку повномасштабного російського вторгнення українські військові зробили 112 пострілів з протитанкових ракетних комплексів Javelin. І 100 із них успішно влучили у ворожу техніку. У Пентагоні кажуть, що ЗСУ таким чином встановили рекорд в ефективності застосування цього озброєння.

Зазначимо, що ПТРК Javelin – це протитанковий ракетний комплекс третього покоління, який відносять до класу систем «вистрелив та забув». З 1990 років він знаходиться на озброєні армії США та низки інших країн для знищення бронетехніки.

Нагадаємо, за останніми даними втрати росіян у війні, яку ж РФ сама й почала в Україні, вже становлять 14 200 солдатів, 93 літаки, 112 гелікоптерів, 450 танків. Детальніше читайте за цим посиланням.

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