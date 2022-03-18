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У Львові припиняють роботу майданчики для збору великогабаритних відходів

Андрій Котенський

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У Львові із п’ятниці, 18 березня, припиняють свою роботу майданчики для збору великогабаритних і будівельних відходів на вулиці Жовківській, 18 та Князя Лева, 4а. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

За інформацією ЛКП «Львівспецкомунтранс», робота майданчиків на вул. Жовківська, 18 і вул. Князя Лева, 4а – це пілотний проект, який мав тимчасовий характер.

«Враховуючи, що строк дії проекту вийшов і не був продовжений, та введення у державі воєнного стану, наше підприємство прийняло рішення про припинення діяльності цих майданчиків. Відновлення їх роботи відбудеться після припинення воєнного стану та прийняття рішення про продовження дії проекту», – повідомили у ЛКП «Львівспецкомунтранс».

Звертаємо увагу, що на вул. Жовківська, 18 залишають можливість здачі деревини для обігріву військових на блокпостах.

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