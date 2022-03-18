У Львові перекрили вулицю Городоцьку (оновлено)

У п’ятницю, 18 березня, правоохоронці перекрили вулицю Городоцьку у Львові. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛМР.

У зв’язку з перекриттям вулиці Городоцької громадський транспорт курсує зі змінами.

Маршрутки №14, №21 та №52 тимчасово курсують лише до перехрестя вулиць Городоцька – Патона.

Оновлено

Станом на 11:30 рух вулицею відновлено, весь громадський транспорт курсує за своїми маршрутами.

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