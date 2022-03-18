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Російська розвідка бере 90% інформації з соцмереж українців, – СБУ

Ольга Денисяка

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Росйська розвідка опрацьовує 90% інформації, яку українці публікують у своїх соціальних мережах. Тому в СБУ Львівщини вкотре наголосили на забороні розголошувати місця розташування стратегічних об’єктів та публікувати їх фотографії. Про це заявила речниця Управління Служби безпеки України у Львівській області Роксолана Яворська, передає пресслужба ЛОР.

«За даними розвідувального управління Міністерства оборони США, 90 % інформації, яку поширюють громадяни через власні дописи у соціальних мережах, або публікують вітчизняні засоби масової інформації отримується та аналізується розвідкою ворожої країни», – наголосила Роксолана Яворська.

Речниця СБУ Львівщини акцентувала на тому, поширення у ЗМІ та у соцмережах інформації зі стратегічних локацій може негативно вплинути на стан суспільства та безпеку країни. Вона нагадала, що забороняється виставляти світлини, відео військових частин, територій стратегічних об’єктів, підрозділів територіальної оборони. Такі фото та відеоматеріали розцінюються як статистична інформація для ворога.

Нагадаємо, раніше МВС розповідали, що не можна фотографувати та, яку інформацію не можна поширювати у воєнний час.

Що категорично заборонено висвітлювати  у воєнний час:

  • найменування частин та підрозділів, а також їх розташування;
  • кількість військових у частинах та підрозділах;
  • кількість озброєння та техніки, їх стан і місце зберігання;
  • умовні позначки обʼєктів.

Також забронено публікувати інформацію про:

  • операції які проводять або планують;
  • систему охорони та оборони військових частин;
  • наявний захист військового такий як: озброєння та техніка (крім видимих або очевидно виражених);
  • порядок залучення сил (військових) та засобів (озброєння);
  • збір розвідувальних даних;
  • переміщення та розгортання військ (найменування, кількість, маршрути);
  • військові частини та їх тактику, методи дій;
  • унікальні операції та спосіб їх виконання;
  • ефективність радіоелектронної боротьби противника;
  • відкладені або скасовані операції;
  • зниклий або збитий літак, корабель та операції з пошуку і порятунку;
  • плани щодо безпеки наших військ (дезінформація, маскування, протидія);
  • інформаційно-психологічні операції, які проводять або планують;
  • пропаганду або виправдання широкомасштабної збройної агресії росії проти України.

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