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Яку інформацію не можна поширювати у воєнний час

Ольга Денисяка

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У Міністерстві внутрішніх справ опублікували, що не можна фотографувати та, яку інформацію не можна поширювати у воєнний час. Про це йдеться у Facebook МВС України.

Що категорично заборонено висвітлювати  у воєнний час:

  • найменування частин та підрозділів, а також їх розташування;
  • кількість військових у частинах та підрозділах;
  • кількість озброєння та техніки, їх стан і місце зберігання;
  • умовні позначки обʼєктів.

Також забронено публікувати інформацію про:

  • операції які проводять або планують;
  • систему охорони та оборони військових частин;
  • наявний захист військового такий як: озброєння та техніка (крім видимих або очевидно виражених);
  • порядок залучення сил (військових) та засобів (озброєння);
  • збір розвідувальних даних;
  • переміщення та розгортання військ (найменування, кількість, маршрути);
  • військові частини та їх тактику, методи дій;
  • унікальні операції та спосіб їх виконання;
  • ефективність радіоелектронної боротьби противника;
  • відкладені або скасовані операції;
  • зниклий або збитий літак, корабель та операції з пошуку і порятунку;
  • плани щодо безпеки наших військ (дезінформація, маскування, протидія);
  • інформаційно-психологічні операції, які проводять або планують;
  • пропаганду або виправдання широкомасштабної збройної агресії росії проти України.

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