У Міністерстві внутрішніх справ опублікували, що не можна фотографувати та, яку інформацію не можна поширювати у воєнний час. Про це йдеться у Facebook МВС України.
Що категорично заборонено висвітлювати у воєнний час:
- найменування частин та підрозділів, а також їх розташування;
- кількість військових у частинах та підрозділах;
- кількість озброєння та техніки, їх стан і місце зберігання;
- умовні позначки обʼєктів.
Також забронено публікувати інформацію про:
- операції які проводять або планують;
- систему охорони та оборони військових частин;
- наявний захист військового такий як: озброєння та техніка (крім видимих або очевидно виражених);
- порядок залучення сил (військових) та засобів (озброєння);
- збір розвідувальних даних;
- переміщення та розгортання військ (найменування, кількість, маршрути);
- військові частини та їх тактику, методи дій;
- унікальні операції та спосіб їх виконання;
- ефективність радіоелектронної боротьби противника;
- відкладені або скасовані операції;
- зниклий або збитий літак, корабель та операції з пошуку і порятунку;
- плани щодо безпеки наших військ (дезінформація, маскування, протидія);
- інформаційно-психологічні операції, які проводять або планують;
- пропаганду або виправдання широкомасштабної збройної агресії росії проти України.
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Ольга Денисяка