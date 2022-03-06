У Міністерстві внутрішніх справ опублікували, що не можна фотографувати та, яку інформацію не можна поширювати у воєнний час. Про це йдеться у Facebook МВС України.

Що категорично заборонено висвітлювати у воєнний час:

найменування частин та підрозділів, а також їх розташування;

кількість військових у частинах та підрозділах;

кількість озброєння та техніки, їх стан і місце зберігання;

умовні позначки обʼєктів.

Також забронено публікувати інформацію про:

операції які проводять або планують;

систему охорони та оборони військових частин;

наявний захист військового такий як: озброєння та техніка (крім видимих або очевидно виражених);

порядок залучення сил (військових) та засобів (озброєння);

збір розвідувальних даних;

переміщення та розгортання військ (найменування, кількість, маршрути);

військові частини та їх тактику, методи дій;

унікальні операції та спосіб їх виконання;

ефективність радіоелектронної боротьби противника;

відкладені або скасовані операції;

зниклий або збитий літак, корабель та операції з пошуку і порятунку;

плани щодо безпеки наших військ (дезінформація, маскування, протидія);

інформаційно-психологічні операції, які проводять або планують;

пропаганду або виправдання широкомасштабної збройної агресії росії проти України.

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