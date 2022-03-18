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Позиції України на переговорах із РФ залишаються незмінними, – Подоляк

Наталя Дуляба

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Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що позиції України на переговорах із РФ залишаються незмінними, а всі меседжі, які йдуть від Росії, є лише її запитами. Про це він написав у своєму Twitter’i.

«Статус щодо переговорів. Заяви російської сторони – це лише їхні запити. Усі заяви мають на меті, серед іншого, спровокувати напругу в медіа. Наші позиції незмінні: припинення вогню, виведення військ та жорсткі гарантії безпеки з конкретними формулами», – наголосив він.

Водночас Михайло Подоляк закликав «експертів», що активно коментують те, як потрібно воювати і яким чином вести перемовини з РФ, зупинитись. Дії таких людей не приносять користі, а Україна сама знає, як їй діяти.

«Можна зараз всіх цих «експертів», які активно коментують, що треба робити на війні, як треба воювати і вести переговори, взяти паузу? Щоб нарешті довели, що Україна – це дуже потужна країна, яка точно знає, що робить. Бо якщо ми зараз продовжимо робити те, що робили протягом багатьох років, коли розколювали свою країну, то можемо отримати дуже нікчемний результат. А нам потрібен лише переможний результат.

Ми все знаємо. Ми точно розуміємо, які цінності зараз в Україні, якою потужною країною є Україна. І ми точно не здамо жодного інтересу, особливо заради наших дітей, які сьогодні сидять у підвалах під обстрілами РФ, і заради наших героїв, які вмирають на полях битви», – підкреслив Михайло Подоляк.

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